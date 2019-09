Napad na kantor na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nieoficjalnie: skradziono 350 tys. zł

Wielki napad w centrum Warszawy?

Nieznani sprawcy napadli na kantor na Dworcu Centralnym w Warszawie. Do zdarzenia doszło w środę, 18 września około godz. 16. Według ustaleń Agencji Informacyjnej Polska Press nie doszło jednak do napadu, a do kradzieży gotówki z jednego z kantorów.

Jak poinformował nas nadkom. Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji, kradzieży dokonało dwóch mężczyzn, którzy oddalili się w nieznanym kierunku. Nie mieli przy sobie żadnych niebezpiecznych narzędzi, jak broń czy nóż. Według nieoficjalnych informacji radia RMF FM, skradziono 350 tys. zł. Trwa poszukiwanie sprawców.

