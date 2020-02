Naprawa "Czajki" skończy się dopiero za rok. 14,5 mln zł za nowe urządzenia do spalarni

Dwie spalarnie na terenie "Czajki", które kosztowały 477 mln zł, zostały otwarte w grudniu 2012. Zepsuły się więc po niecałych sześciu latach używania i - co ważne - już po zakończeniu gwarancji producenta. MPWiK musiało naprawić urządzenia na własną rękę. Od czasu awarii osady były wywożone poza Warszawę za 1,7 miliona złotych miesięcznie.

Pech oczyszczalni "Czajka" trwa nadal. Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku pękł kolektor transportujący ścieki pod dnem Wisły. Wielka akcja ratunkowa , w którą zaangażowało się także wojsko oraz naprawa trwały kilka miesięcy. W międzyczasie okazało się, że to nie jedyna awaria oczyszczalni wartej 3,7 miliarda złotych. Od listopada 2018 nie działała również spalarnia osadów, która umożliwiała utylizację odpadów pozostałych z procesu oczyszczania wody.

- Zakończyliśmy naprawę jednego z rekuperatorów oraz wznowiliśmy spalanie osadów na jednej z dwóch linii technologicznych spalarni. Linia ta spala dziennie ok. 85% osadów ściekowych z oczyszczalni „Czajka” - w grudniu informowało MPWiK. Zakończyła się prowizoryczna naprawa, jednak spółka potrzebowała nowych urządzeń do spalarni. Tym bardziej, że część odpadów wciąż trzeba wywozić.

Niedawno zakończył się przetarg na wspomniane rekuperatory. W sumie w "Czajce" są dwie linie spalania, każda składająca się z m.in. pieca fluidalnego (do spalania osadu, przy jednoczesnym schładzaniu spalin) oraz rekuperatorów, czyli urządzeń podgrzewających powietrze do ok. 600 stopni. - Gdyby temperatura była niższa, niemożliwe byłoby prowadzenie procesu spalania w sposób autotermiczny, czyli ekologiczny, który nie wymaga użycia dodatkowego paliwa (energii) - wyjaśnia MPWiK. Samo urządzenie waży około 20 ton i ma wysokość trzypiętrowego budynku (11 metrów).