Nareszcie czas na pelargonie: wskazówki na temat sadzenia

Jak sprawić, aby pelargonie czuły się odpowiednio w skrzynkach balkonowych

Skrzynie balkonowe to bez wątpienia najczęściej używane pojemniki na pelargonie. Dzięki poniższym instrukcjom sadzenia staną się idealnym domem dla pelargonii. Aby uniknąć zalania rośliny, zaleca się rozprowadzenie warstwy np. skorup glinianych doniczek, glinianego kruszywa, keramzytu lub podobnego materiału na dnie skrzynek balkonowych, aby zapewnić odpływ nadmiaru wody. W przypadku nowych pojemników czasami konieczne jest wycięcie otworów przed sadzeniem. Alternatywą jest zastosowanie samonawadniających się donic ze specjalną mieszanką granulatu, która jest stosowana jako dolna warstwa zamiast materiału drenażowego.

Następnie należy wsypać do skrzynek balkonowych świeżą ziemię do pelargonii wypełniając trzy czwarte powierzchni i docisnąć ją mocno wokół wnętrza doniczki, aby nie odrywała się od boków. Pelargonie wymagają nawożenia, aby obficie kwitnąć. Ponieważ mają wysokie wymagania, potrzebują nawożenia przez całe lato. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy pokryć ziemię nawozem o spowolnionym uwalnianiu zgodnie z zaleceniami producenta i wymieszać z jej górną warstwą. Alternatywnie można użyć specjalną mieszankę dla pelargonii, która już zawiera nawóz o powolnym uwalnianiu.

Przed posadzeniem pelargonii zaleca się namoczenie bryły korzeniowej w letniej wodzie. Idealna przestrzeń między roślinami wynosi co najmniej 20 centymetrów, ponieważ pelargonie będą rosły i rozprzestrzeniały się we wszystkich kierunkach w ciągu lata. Bryła korzeniowa powinna znajdować się pod ziemią. Jeśli sadzi się je zbyt głęboko, nie będą rosły, a jeśli bryła korzeniowa wystaje, konieczne jest bardziej obfite podlewanie. W razie potrzeby należy dodać trochę substratu i delikatnie go docisnąć, formując z ziemi wokół rośliny małe 2 cm wgłębienie. Ważne: nawet w doniczce samonawadniającej rośliny muszą być podlewane od góry przez pierwsze kilka tygodni, aż ukształtuje się bryła korzeniowa.

Jak wyhodować doskonałe pelargonie w donicach i doniczkach wiszących

Przygotowanie dużych doniczek i wiszących doniczek wygląda podobnie jak obsadzenie skrzynek balkonowych: należy poszukać odpowiedniego miejsca, przygotować pojemnik z odpowiednim drenażem, dodać ziemię do sadzenia i nawóz. Doniczka powinna być wystarczająco głęboka, aby zapewnić roślinom optymalną przestrzeń do wzrostu. Podstawową zasadą jest pozostawienie co najmniej 20 centymetrowych odstępów między roślinami. Do doniczek wiszących pasują pelargonie bluszczolistne, czyli zwisające. Pelargonie w mniejszych i wiszących doniczkach należy podlewać częściej niż te w dużych skrzyniach balkonowych, ponieważ pojemniki o mniejszej objętości mają mniejsze zbiorniki na wodę. Dlatego rośliny należy podlewać w małych ilościach dwa razy dziennie, szczególnie podczas upalnych i wietrznych dni.

Pelargonie w kwietnikach

Zasadniczo pelargonie można również sadzić bezpośrednio w kwietnikach. Najbardziej odpowiednim dla nich może być klomb. Jeśli rozważa się zimowanie pelargonii na koniec sezonu, można umieścić je w ziemi w doniczkach. Ułatwia to ich ponowne wykopanie jesienią.

Piękne kwiaty również jesienią: kilka wskazówek pielęgnacyjnych

Dzięki kilku prostym wskazówkom można sprawić, że te letnie piękności będą kwitnąć obficie do jesieni. Po kilku tygodniach, nawet jeśli podczas sadzenia zastosowano nawóz o powolnym uwalnianiu, należy dodać raz w tygodniu do konewki płynny nawóz. Wskazane jest również, aby regularnie usuwać przekwitłe kwiaty. Aby zachować piękny wygląd pelargonii w skrzynkach balkonowych, warto również od czasu do czasu je przyciąć.

Więcej zdjęć oraz informacji na temat pelargonii znajduje się na stronie www.pelargoniumforeurope.com W przypadku wykorzystania materiałów i zdjęć prosimy o podanie źródła Pelargonium for Europe i przesłanie kopii artykułu na adres info@piart.pl

Pelargonium for Europe

Pelargonium for Europe to inicjatywa marketingowa założona przez europejskich hodowców pelargonii Dümmen Orange, Elsner PAC, Florensis / P. van der Haak Handelskwekerij, Geranien Endisch, Selecta

One oraz Syngenta Flowers. Powstała w 2016 roku w celu promowania pelargonii i wspierania sprzedaży w Europie. Działania Pelargonium for Europe rozpoczęły się w 2017 roku, w Niemczech, Austrii, Francji,

Niderlandach, Polsce i we Włoszech są wspierane ze środków Unii Europejskiej jako część kampanii „Europe in Bloom”.