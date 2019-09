Naturalna klimatyzacja na dachach budynków w całej Warszawie? Ma być jak w Wiedniu

- W związku ze zjawiskiem tzw. wysypu ciepła, które powstaje w obszarach silnie zurbanizowanych, podejmowane są działania wprowadzania do miast zieleni, która obniża temperaturę. Rozwiązaniem tego problemu może być implementacja zielonych fasad na budynkach, tak jak zrobiły to władze Wiednia - tłumaczy Jaruzelska.

Monika Jaruzelska, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz niezależna kandydatka w wyborach do Senatu, chciałaby, żeby na dachach warszawskich budynków zagościła zieleń. Zdaniem stołecznej radnej, miasto oraz sami mieszkańcy wiele by na takim rozwiązaniu zyskali. Jako przykład miasta z zielonymi dachami, podany został Wiedeń, gdzie roślinność na szczytach budynków przyniosła wiele korzyści.

Zieleń ma chronić także elewację przed deszczem oraz promieniami UV, zmniejszając potrzebę remontów. W Wiedniu zieleń na dachach budynków pojawia się obowiązkowo od 1995 roku, dzięki czemu podniebnych ogrodów w stolicy Austrii jest już 5,7 tys. hektarów.

Samorząd stworzył tam program dopłat do zazieleniania budynków. Monika Jaruzelska zwróciła się z pytaniem do władz Warszawy, czy zamierzają pójść śladem Wiednia i wprowadzić w życie podobne regulacje. Niektóre prywatne inwestycje budowlane decydują się na ogrody na dachu, jednak są one trudne w utrzymaniu i nie stanowią reguły.