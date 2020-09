Nauczyciele w strachu. Boją się szczepionki na koronawirusa, która może im być podana, bo nie przeszła wszystkich testów

Niewielki związek rosyjskich nauczycieli Uchitel ostrzega, że ​​pracownicy szkół mogą zostać zmuszeni do przyjęcia niesprawdzonej szczepionki. Choć szczepienie teoretycznie jest tylko dla chętnych, to ci, którzy nie wyrażą na nie zgody, mogą zostać poddani nawet represjom. - Czasami dostajesz propozycję, której nie możesz odrzucić - mówi historyk Dmitrij Kazakow.

Rosyjscy związkowcy, podobnie jak specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia( WHO), ostrzegają: szczepionka nie przeszła trzeciej fazy badań.

Rosja jest pierwszym krajem, który wyraził zgodę na dopuszczenie do użytku szczepionki „Sputnik V”, nazwaną tak na cześć słynnego radzieckiego satelity. Zachodni eksperci jednak ostrzegają przed jej użyciem, dopóki nie przejdzie przewidzianych na świecie testów. Według szefa resortu obrony Rosji Siergieja Szojgu szczepionka będzie obowiązkowa tylko dla wojska, nauczycielom i lekarzom będzie podawana na zasadzie dobrowolności. Jednak Uchitel wystosował petycję do władz, by zapewniono, iż go członkom szczepionka nie zostanie podana.