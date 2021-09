Naukowcy z WAT stworzą rewolucyjne urządzenie? Ten system ma śledzić każdy krok i walczyć z COVID-19

Projekt badawczo-rozwojowy pt. "FACE-COV - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej" jest już w zaawansowanej fazie. O pracach nad tym innowacyjnym narzędziem opowiadał w rozmowie z naszym portalem dr inż. Mariusz Kastek z Wojskowej Akademii Technicznej .

Czym jest system FACE-COV?

System FACE-COV będzie umożliwiał zdalny, precyzyjny pomiar temperaturowych symptomów zakażenia na podstawie obrazu termowizyjnego wybranego fragmentu twarzy w różnych warunkach otoczenia. Ponadto, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, dających bazę do wytworzenia siatki rozpoznawczej punktów topograficznych twarzy, narzędzie pozwoli na wyeksportowanie tych danych w czasie rzeczywistym do zewnętrznego systemu biometrycznego wykorzystywanego przez wyspecjalizowane służby do prewencji epidemicznej.