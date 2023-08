Nawiedzone miejsca w Europie na wakacje z dreszczykiem. Mroczne sekrety Wenecji, zamek skrywający potwora, miasto umarłych pod Paryżem

Nawiedzone miejsca w Europie na wakacje z dreszczykiem

Macie ochotę na przygodę z dreszczykiem? Poznajcie 20 najbardziej nawiedzonych miejsc w Europie, od zamków, po których snują się duchy, przez rozległe podziemne labirynty pełne kości, po las, który odwiedza UFO. Na liście jest nawet nawiedzony pub i jedno ministerstwo. Przekonajcie się, które z tych miejsc są w Polsce lub blisko Polski. Photo by Dorothea OLDANI on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

Historie o duchach to od dawna prawie nieodłączna część zwiedzania każdego zamku.

Jednak to, co kiedyś było tylko anegdotą, dziś zostało wyniesione niemal do rangi sztuki. Z oprowadzania turystów po miejscach niezwykłych, nawiedzonych i paranormalnych żyją całe firmy wycieczkowe. Zawodowi aktorzy i storytellerzy odgrywają niepokojące legendy, przewodnicy prowadzą swych podopiecznych mrocznymi podziemiami przy świetle pochodni, chętni mogą zawędrować do niedostępnych zazwyczaj części zabytkowych budowli.