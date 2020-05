Nawigacja AutoMapa na zawsze bez opłat w nowych smartfonach Huawei

Jak skorzystać z prezentów od Huawei?

Jak uzyskać bezterminowy dostęp na mapy Polski i nawigację AutoMapa?

Zaloguj się z użyciem ID Huawei na smartfonie,

Pobierz AutoMapę ze sklepu Huawei AppGallery

Korzystaj z darmowej nawigacji na swoim smartfonie.

Oferta ta dotyczy smartfonów nowej generacji, z flagowych serii Mate i P, konkretnie modeli: Mate 30 Pro, Mate Xs, P40 Pro, P40, P40 lite i P40 lite E, a także wprowadzonych właśnie do sprzedaży nowych smartfonów z serii Y – niezwykle atrakcyjnych cenowo modeli Y6p i Y5p.

Dodatkowo, użytkownicy smartfonów Huawei nowej generacji oraz nowego tabletu Huawei MatePad T8 mogą korzystać również z innych promocji w sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery.

Jest to kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) za pobranie aplikacji Allegro oraz bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go.

W celu uzyskania kuponu o wartości 20 zł na pierwsze zakupy w aplikacji Allegro należy:

Pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery,

Przejść do sekcji „Prezenty” w Huawei AppGallery

Odebrać kupon.

Aby wykorzystać kupon, użytkownik podczas zakupów (za minimum 50 zł) musi wpisać kod z kuponu w sekcję „Płać mniej” w aplikacji Allegro

Aby uzyskać bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go, należy:

Pobrać aplikację ze sklepu Huawei AppGallery,

Przejść do sekcji „Prezenty” w Huawei AppGallery i odebrać kod.

W celu jego realizacji, należy wejść na stronę www.empik.com/gofree,

Zalogować się lub założyć konto na empik.com,

Wpisać kupon, podać dane swojej karty kredytowej i potwierdzić subskrypcję.

Huawei Y6p - najpotężniejszy smartfon w nowej generacji serii Y, z opaską sportową za 1 zł

Huawei Y6p wyróżnia się potrójnym aparatem fotograficznym z obiektywem szerokokątnym, pojemną pamięcią 3 + 64 GB oraz potężną baterią 5000 mAh z funkcją przewodowego ładowania zwrotnego. Można nim naładować przewodowo na przykład inny smartfon. Huawei Y6p został wyposażony w duży wyświetlacz o rozmiarze 6,3 cala. Do 24 maja można zamówić go w przedsprzedaży w wyjątkowej cenie 599 zł oraz z prezentem – opaską sportową Huawei Band 4.

Seria smartfonów Huawei Y, popularna wśród polskich konsumentów, wzbogaciła się też o model Y5p z wyświetlaczem 5,45 cala i pamięcią 32 GB w cenie 399 zł. Model ten otrzymał 8 MP aparat główny oraz przedni aparat z 5 MP obiektywem. Zasilany jest przez baterię o pojemności 3020 mAh. Do 24 maja można go kupić w przedsprzedaży w atrakcyjnej cenie 399 zł i z opaską sportową Band 3e w prezencie.

Nowy tablet Huawei za 399 zł i z opaską sportową za 1 zł

Huawei MatePad T8 to ultrasmukły i lekki tablet Huawei, z 8” wyświetlaczem, który pokrywa aż 80 procent przedniej powierzchni urządzenia. Tablet obsługuje funkcje premium – Huawei Share OneHop, autorskie rozwiązanie Huawei, dzięki któremu pliki między tabletem a innymi urządzeniami Huawei można przenieś w szybki i prosty sposób, bez użycia kabli. Huawei MatePad T8 został wyposażony w kącik dziecięcy z aplikacjami i funkcjami dedykowanymi najmłodszym, m. in. aparat fotograficzny, aplikacje do zabawy oraz nagrywanie dźwięku.

Do 24 maja, tablet można zamówić w przedsprzedaży – do zakupionego w tym okresie tabletu, za 1 zł dodawana jest opaska sportowa – Huawei Band 3e.

Smartfony Huawei Y6p i Y5p wykorzystują oprogramowanie EMUI 10.1 (tablet MatePad T8 - EMUI 10.0.1), bazujące na systemie operacyjnym Android. Działają w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS).