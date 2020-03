Netflix oraz Youtube obniżają jakość przesyłania strumieniowego przez koronawirusa

Szkoły są zamknięte, uczelnie nie prowadzą zajęć, restauracje i bary są nieczynne, a wydarzenia kulturalne (i nie tylko) odwołane. Poza tym panuje ogólnopolska akcja #zostanwdomu. Wszystko po to, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dla bezpieczeństwa swojego i swoich najbliższych na zewnątrz powinniśmy wychodzić tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Co zatem robimy najczęściej siedząc w czterech ścianach? Przesiadujemy w Internecie - przeglądamy media społecznościowe, gramy w gry i oczywiście oglądamy filmy. To w końcu doskonała okazja, żeby nadrobić nowości, a także zobaczyć zaległe pozycje, na które wcześniej nie mieliśmy czasu.

Netflix wprowadza ograniczania

Nie mamy zbyt dobrych wiadomości dla fanów jednego z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych. Jak donosi portal Deadline, Netflix ograniczy jakość przesyłania strumieniowego swoich treści przez następne trzydzieści dni. Dotyczy to wyłącznie rynku europejskiego i ma na celu zmniejszenie obciążenia sieci, której dobra kondycja potrzebna jest również w czasach koronawirusa.