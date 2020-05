Nextbike. Operator rowerów miejskich złożył wniosek o upadłość. Co dalej z Veturilo?

Nextbike złożył wniosek o upadłość

Nextbike Polska, operator sieci wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo w Warszawie, złożył 19 maja 2020 r. wniosek upadłościowy. - Zarząd Nextbike Polska S.A. podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zagrożenie niewypłacalnością to efekt pandemii wirusa SARS-CoV-2. Spowodowało to nagłe i niemożliwe do przewidzenia negatywne skutki finansowe dla spółki- przekazał operator w oficjalnym komunikacie. I dodał, że firma boryka się z gwałtownym spadkiem przychodów w związku z obowiązującym do 1 kwietnia do 5 maja br. zakazem korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich.

Veturilo to jeden z największych systemów rowerów miejskich w Europie. Jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej w Warszawie. Rowerzyści Veturilo mają do dyspozycji prawie 400 stacji i ponad 5 700 rowerów.

Rowery będą dostępne

Dla użytkowników rowerów miejskich nic się nie zmienia. Rowery w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie. - Zarówno nam, jak i naszym wierzycielom oraz miastom, zależy na tym, żeby rower miejski, który stał się symbolem sukcesu, nowoczesności i ekologii, przetrwał zawirowania spowodowane pandemią i mógł dalej się rozwijać. Liczymy na wsparcie i współpracę władz miejskich tak, aby rower nie stał się pierwszą biznesową ofiarą pandemii w transporcie publicznym w Polsce – mówi Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska S.A. System Veturilo w Warszawie obejmuje prawie 400 stacji oraz prawie 5 800 rowerów.