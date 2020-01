"Nie książka zdobi człowieka" - premiera w Teatrze Kwadrat już 1 lutego!

Jak wejść na szczyt w świecie zdominowanym przez media, gdy nie ma się cech prawdziwego celebryty? Sherman Mayfair, pisarz – panikarz, lat około 35, właśnie wydał książkę i marzy o tym, by odnieść wielki sukces. Jednak nieśmiałość i całkowity brak wiary w siebie paraliżują go do tego stopnia, że sama myśl o udzieleniu wywiadu przyprawia o rozstrój żołądka. W akcie desperacji namawia swojego przyjaciela Matta, by ten podając się za autora książki, oczarował wszystkich wdziękiem i erudycją, zyskał przychylność mediów i uczynił z jego powieści bestseller.

Seymour Blicker to kanadyjski dramatopisarz, powieściopisarz i scenarzysta. Na co dzień mieszka i tworzy w Quebecu. Jego nowele i sztuki wystawiane są w USA, Kanadzie oraz Europie. Jest autorem scenariuszy filmowych („The Kid”) oraz telewizyjnych. Trzykrotnie wyróżniony prestiżową statuetką Emmy, za scenariusze do produkcji „Barney Miller”, „Sidestreet” oraz „Urban Angel”. W 1997 otrzymał nagrodę za całokształt twórczości (The British Council International New Playwriting Award), jest też laureatem nagród literackich Ontario Arts Council Award for Literature, Samuel Lapitsky Foundation Award for Literature, Canada Council Senior Arts Grant. Światowa premiera sztuki „Nie książka zdobi człowieka” („Never Judge a Book by its Cover”) odbyła się w Nowym Jorku w 1987 roku w Gene Frankel/American Mime Theater. Jej tekst przetłumaczony został m.in. na język holenderski, niemiecki oraz polski.

OSOBY:

Paweł Małaszyński (Matt, S.J. Templeman)

Andrzej Nejman (Sherman Mayfair)

Olga Kalicka (Maggie Sweet)

Elżbieta Romanowska (Nancy)

Lucyna Malec (Pokojówka Louella)

Autor: Seymour Blicker

Tytuł oryginalny: Never Judge a Book by its Cover

Przekład: Bogusława Plisz-Góral

Reżyseria: Giovanny Castellanos

Asystent reżysera: Andrzej Nejman

Scenografia: Wojciech Stefaniak

Producent: Damian Kinderman