Nie kupię pączków u Zagoździńskich. Oto moje powody. Tradycja to zbyt mało dla kilku godzin stania w kolejce

Nie można nazywać się warszawiakiem i nie znać jedynej liczącej się w stołecznych mediach pracowni cukierniczej. Zagoździńscy to jeden z tych mniej oficjalnych symboli stolicy. Razem z Wuzetką, oranżadą z Grochowa i Pyzami z Różyca, wolska cukiernia tworzy zrąb stołecznej gastronomii. Nic więc dziwnego, że w każdy Tłusty Czwartek przeżywają oblężenie. Czy warto spędzić kilka godzin w kolejce po jej wyroby? Moim zdaniem, nie. Dalsza część tekstu poniżej.

Nie rozumiem “tradycji” Wystarczy zapytać kogokolwiek z klientów wolskiej cukierni, dlaczego wybrali właśnie Zagoździńskich, by usłyszeć już w drugim zdaniu słowo klucz: “tradycja”. Tam jadał sam Marszałek Piłsudski. Tylko, co ja mam z taką wiedzą począć? Tradycja tradycją, ale od lat 20’ zmieniło się w Polsce wszystko - jakość mąki, jajek i mleka, technologia piekarnicza, a także szereg innych rzeczy. Słowem, wpływ tradycji na smak pączków jest żaden i nikt nie udowodni mi, że jest inaczej. Nie chcę pączka na smalcu Inni wskazują aspekt tradycji związany z klasycznym przepisem i użyciem smalcu. Nie ma żadnego powodu ku temu, by smażyć pączki w ten sposób. Owszem, część dietetyków wskazuje na wysoki punkt dymienia tłuszczu zwierzęcego oraz jego strukturę. Punkty dymienia to temperatura, powyżej której dany tłuszcz zaczyna tracić wszelkie właściwości odżywcze i wytwarzać szkodliwe dla nas substancje. Dla oliwy z oliwek punkt ten przypada na temperaturę od 130 do 180 stopni, dlatego dietetycy nie zalecają używać jej do smażenia.

W przypadku smalcu jest to 121 do 218 stopni i uważa się, że tłuszcz ten świetnie znosi wysokie temperatury. Lepiej od smalcu jednak radzi sobie olej palmowy (220 stopni) czy rafinowany olej arachidowy (230 stopni). Pączki smaży się w temperaturze 180 stopni, więc teoretycznie, można by to robić nawet z użyciem oliwy. Jedyny argument za używaniem smalcu to, rzecz jasna, tradycja. Nie chcę masowego produktu W normalny dzień przeciętna piekarnia wypieka między 500, a 800 pączków. W tłusty czwartek liczba ta skacze do 5-8 tys. Trudno uznać, że przy takiej ilości wypieków, nie poświęcamy jakości kosztem ilości. To już fabryczna, a nie rzemieślnicza produkcja i błędy oraz niedopatrzenia zdarzają się w niej wcale nie rzadko. Kupowanie pączków w tłusty czwartek jest więc w każdym popularnym miejscu obarczone ryzykiem. Tym bardziej u Zagoździńskich.

Jestem Milenialsem, nie emerytem. W swoim ponad trzydziestoletnim życiu najdłużej spędziłem w kolejce 20 minut i nie uważam, by jakikolwiek produkt - spożywczy lub nie - był wart tego, by stać za nim godzinami. Nie stałem w kolejce do Manekina, ani po buty Kanye Westa, nie będę stał w kolejce po pączka. Co więcej, sądzę, że wiele osób podziela moje zdanie. Szczególnie gdy mówimy o produkcie, który dostępny jest przez cały rok w prawie każdej cukierni. Decyduj sam Nie zamierzam przekonywać was, że pączki od Zagoździńskich nie są warte spróbowania. Są smaczne i zrobione jak należy. Moim zdaniem jednak są w Warszawie znacznie ciekawsze cukiernie, ze znacznie krótszymi kolejkami. Jeśli sądzicie inaczej - droga wolna. Warto jednak ustawić się w kolejce z samego rana i zarezerwować sporo czasu. Będzie wam potrzebny.