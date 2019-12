Nie kupuj - wypożycz, czyli choinki "w leasingu". Po świętach firma zasadzi je ponownie w szkółce leśnej

Wypożyczalnia choinek w Warszawie

Volvo kolejny rok z rzędu otwiera świąteczną wypożyczalnię choinek. Dlaczego warto wypożyczyć drzewko, zamiast kupować je na własność? Powodów jest kilka. Jeśli należycie do osób, które pod uwagę biorą wyłącznie żywe choinki - możecie zaoszczędzić. Ceny jodeł czy świerków na plenerowych stoiskach to zazwyczaj koszt minimum 100 złotych.

W wypożyczalni zapłacimy prawie o połowę mniej, bo 55 złotych. Za taką cenę możemy cieszyć się świąteczną atmosferą przez dwa tygodnie. Wypożyczone choinki musimy oddać najpóźniej do 8 stycznia, by następnie mogły wrócić do szkółki leśnej. Tam drzewka zasadzane są ponownie i mogą trafić do naszego domu w przyszłym roku. Dodatkowo firma Volvo za każde wypożyczenie zobowiązuje się zasadzić 10 kolejnych drzewek.

Korzystając więc z usługi wypożyczalni generujemy podwójną korzyść - oszczędzamy pieniądze a tym samym przyczyniamy się do ochrony środowiska. No i mamy pewność, że choinka nie będzie stać w naszym mieszkaniu długimi miesiącami.