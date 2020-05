Nie ma pieniędzy na remont fińskich domków przy Polu Mokotowskim. Drewniaki popadają w ruinę. W jednym z nich mieszkał Ryszard Kapuściński

Co z remontem Domku Ryszarda Kapuścińskiego?

Zapomniane fińskie domki na skraju Pola Mokotowskiego popadają w coraz większą ruinę. Zapowiadany od lat remont wciąż nie może dojść do skutku, a drewniane nieruchomości stały się koczowiskiem dla bezdomnych. Drewniaki stoją na tyłach Biblioteki Narodowej. W latach 50. było tam ok. 160 takich konstrukcji - darów od związku radzieckiego. Do dziś ostały się tylko 2. W jednym z nich mieszkał Ryszard Kapuściński. Autor nawiązywał nawet do tego miejsca w swoich esejach. Bo choć w domkach na próżno było szukać choćby łazienki, wciąż stanowiły one dobro luksusowe na tle zrujnowanej Warszawy.

Pozostałościom po dawnym osiedlu dziś do luksusu jest bardzo daleko. Dwie drewniane ruiny raczej straszą, niżeli zachwycają. Przez dziurawe ściany zauważyć można stare materace, butelki i puszki po alkoholu czy elementy porzuconej odzieży. Domki ewidentnie stały się koczowiskiem dla osób bezdomnych.