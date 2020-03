Nie otworzysz samodzielnie drzwi w komunikacji miejskiej. ZTM wyłączył tzw. ciepłe przyciski

Wyłączone przyciski w autobusach i tramwajach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w ramach walki z koronawirusem wyłącza w pojazdach komunikacji miejskiej tzw. ciepłe przyciski. Dzięki nim pasażerowie do tej pory sami otwierali drzwi w autobusach oraz tramwajach - od 3 marca robią to wyłącznie kierowcy. Wprowadzone środki ostrożności mają na celu nie tyle ograniczenie kontaktu pasażerów z przyciskami, co poprawienie przepływu powietrza w pojazdach. Ciepłe przyciski będą nieaktywne do odwołania (nadal swobodnie można sygnalizować zatrzymanie autobusu na przystanku na żądanie, jak wcześniej).