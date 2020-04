Nie tylko Antonov. Jakie niezwykłe samoloty mogliśmy zobaczyć na warszawskim lotnisku?

Na lotnisku Chopina mogliśmy zobaczyć najnowsze (ówcześnie) dziecko firmy z Ameryki Południowej. Stolica została wyróżniona, ponieważ stąd zaczynało się europejskie tournée Embraera. Miało to miejsce w 2018 roku. Samolot, który przyleciał do Warszawy, przypominał rekina. Specjalne malowanie nawiązuje do osiągów maszyny. Nowy Embraer spala 17,3 proc. paliwa mniej niż poprzednik. Dzięki niższej wadze i użyciu trwalszych elementów jest to najbardziej ekonomiczny samolot świata. Nazywany jest "łowcem zysków". Więcej: Embraer E190 E2 w Warszawie. Superoszczędny samolot, który - nie bez powodu - przypomina rekina

Marcin Chmielewski/dzięki uprzejmości LOT AMS