Nie wiesz, co robić w wakacje? Oto 35 rzeczy, które musisz zrobić tego lata w Polsce. Atrakcje na wodzie, w powietrzu i na lądzie

Co robić w wakacje 2023? Oto nasze pomysły, jak ciekawie spędzić ten czas

Wakacje czy urlop w Polsce latem to okazja do poznania kraju i jego często niedocenianych turystycznych atrakcji. Czy wiecie, że nie trzeba lecieć na wakacje do Egiptu, by grzać się w słońcu na pustyni, bo w Polsce też mamy piaszczyste wydmy, i to najwyższe w Europie? I nie trzeba latać do Tajlandii, by zwiedzać groty i niesamowite skalne formacje – Polska pełna jest niezwykłych podziemi. Windsurfing tylko na Hawajach? Można go uprawiać nawet i pod Katowicami!

Już prawie 2023. Jeśli planujecie wypoczywać w Polsce, tego lata nuda Wam nie grozi. Zebraliśmy listę 35 rzeczy, które trzeba zrobić w Polsce latem, od szaleństw i zabaw na rzekach i jeziorach, przez wycieczki nietypowymi szlakami i odkrywanie leśnych tajemnic, po tropienie UFO i szukanie środka Polski. Robert Woźniak / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Do tego można u nas spotkać dinozaury i kowbojów, poszaleć na kajakach i flyboardzie, skoczyć na linie i spadochronie, a kto woli stąpać twardo po ziemi, ma do dyspozycji szlaki i trasy wiodące do niezwykłych miejsc. W niektórych stoją piękne, a mało znane zabytki, w innych lądowało UFO, jeszcze inne pozwalają spojrzeć na panoramę okolicy z zupełnie nowej perspektywy.