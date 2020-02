Niebezpieczne kraje 2020. Nie tylko do Chin. MSZ ostrzega, gdzie nie warto podróżować [LISTA MIEJSC]

zobacz galerię (23 zdjęcia) W mieście Wuhan w Chinach odnotowano serię zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV. Podobne przypadki miały miejsce także w innych krajach, dlatego MSZ ostrzega przed wyjazdami na Malediwy. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. pixabay.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE zobacz galerię (23 zdjęcia)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o liście krajów, do których podróż obarczona jest dużym ryzykiem i to nie tylko ze względu na koronowirsa. Do wielu z nich Polacy podróżują bardzo chętnie. Wśród nich są bardzo popularne kierunki.