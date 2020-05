Niedziele handlowe w 2020 roku: rząd umożliwi weekendowy handel?

500 tys. osób wróciło do pracy

Do pracy w galeriach handlowych powróciło 500 tys. pracowników. Działalność wznowiło 80 proc. sklepów, które zamknięte były w związku z panującą pandemią. Część firm, jak np. grupa LPP, właściciel marek Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay zdecydował o zamknięciu części sklepów w galeriach handlowych. Podobnie postąpił Empik, który zamyka część ze swoich salonów. Ci, którzy zdecydowali się jednak na otworzenie sklepów, muszą liczyć się z ograniczeniami.

Ograniczenia w galeriach nadal obowiązują

W kolejne możemy stać jedynie w odległości 2 metrów od siebie, samochody mogą zajmować co drugie miejsce parkingowe, sklepy muszą zapewnić jednorazowe rękawiczki dla klientów, a przy wejściach do galerii musi znajdować się płyn do dezynfekcji. Do pracy wrócili też pracownicy restauracji w galeriach, jednak nadal mogą wydawać jedzenie tylko na wynos. To wciąż jednak, zdaniem właścicieli sklepów, za mało, aby pozwolić branży handlowej na przetrwanie kryzysu.