„Niedziele z muzyką klasyczną w Galerii Młociny”

„Niedziela z muzyką klasyczną w Galerii Młociny” to projekt kulturalny, który powstał w ramach współpracy bielańskiego centrum handlowego z Julian Cochran Foundation. Ta wyjątkowa inicjatywa popularyzująca muzykę klasyczną, nie tylko pozwoli uczestnikom spędzić czas w sposób angażujący i rozwijający, ale przede wszystkim będzie zupełnie nowym doświadczeniem – zarówno dla artystów, jak i samej publiczności. Niezobowiązująca atmosfera, otwartość oraz możliwości podzielenia się swoimi wrażeniami przełamią bariery pomiędzy odbiorcami, a osobami występującymi na scenie. „Niedziela z muzyką klasyczną” odbywać się będzie w Galerii Młociny w każdą drugą niedzielę miesiąca. Stałymi punktami programu będą przedstawienia teatralne, audycje dla dzieci „Dzieciaki słuchają klasyki”, a także koncerty młodych i utalentowanych pianistów „W drodze do Konkursu Chopinowskiego”. Niedzielne popołudnia zakończymy recitalami w ramach serii „Rok Moniuszki w Młocinach”, podczas których pieśni Stanisława Moniuszki wykonywać będą utalentowani studenci uczelni muzycznych.

13 października o godzinie 12:00 cykl wydarzeń w Hali Hutnik otworzy spektakl dla dzieci pt. „Kopciuszek”. Następnie przygotowano audycję muzyczną „Dzieciaki słuchają klasyki”, podczas której uczestnicy wysłuchają krótkiego recitalu oraz poznają ciekawostki o instrumentach i kompozytorach. O 15:00 rozpocznie się pierwszy koncert „W drodze do konkursu Chopinowskiego”. To doskonała okazja, by poznać muzykę klasyczną w wykonaniu najbardziej utalentowanych polskich pianistów, którzy ubiegają się o miejsce w kwalifikacjach do XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2020. Serię zainauguruje znakomita pianistka Julia Łozowska, laureatka krajowych oraz międzynarodowych konkursów chopinowskich. Po występie wszyscy obecni będą mieli niepowtarzalną okazję, by móc wysłuchać krótkiego wywiadu z artystką oraz podzielić się z nią swoimi wrażeniami. Na zakończenie niedzielnego popołudnia, w ramach Roku Moniuszkowskiego, wszyscy obecni będą mieli możliwość wysłuchania wyjątkowego recitalu pieśni Stanisława Moniuszki. Wykonawcami będą utalentowani studenci polskich uczelni muzycznych. Tego dnia Katarzyna Drelich zachwyci swoim sopranem, a akompaniować jej będzie Marta Plasota, która oczaruje publiczność grą na fortepianie.

„Niedziele z muzyką klasyczną w Galerii Młociny” to projekt, którego celem jest zjednoczenie mieszkańców Warszawy oraz zaproponowanie rozwijającego sposobu spędzania wolnego czasu w niedziele niehandlowe. Bielańskie centrum jest przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich, umożliwiając uczestnictwo w wydarzeniach również osobom o niepełnej sprawności ruchowej. Więcej informacji na temat całego przedsięwzięcia znaleźć można na stronie www.galeriamlociny.pl.