Niemcy wysadzili Zamek Królewski. Rozkaz zniszczenia padł miesiąc po zajęciu Warszawy

Rozkaz zniszczenia zamku padł miesiąc po zajęciu Warszawy. Niemcy zwlekali z jego wykonaniem. Prawdopodobnie istniała obawa, że eksplozja uszkodzi pobliski most Kierbedzia. Według pogłosek z czasów powstania, opóźnienie było efektem interwencji ambasady włoskiej. Według planu Friedricha Pabsta (naczelnego architekta z nadania nazistów) Warszawa miała zostać zredukowana do stutysięcznego miasta, a zamiast zamku planowano okazałą halę ludową. Zniknąć miała również Kolumna Zygmunta na rzecz pomnika Germanii.

Niemcy nie poprzestali na spaleniu dachu. Regularnie grabili wnętrza rezydencji królewskiej. Ginęły obrazy, wyposażenie i kosztowności. Równolegle - w tajemnicy - polscy muzealnicy ratowali co się dało. Wielką rolę w tej akcji odegrał Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego.

W czasie powstania pod zamek dotarł batalion „Bończa” ze zgrupowania „Róg” . - Zamek to była wtedy ziemia niczyja. To były wypalone ruiny i tam się wchodziło. Teren był duży. Pałac pod Blachą zajęty był chyba przez „własowców” [Rosyjska Armia Wyzwoleńcza, kolaborująca z nazistami - red.]. Oni tam mieli swoje koszary, natomiast sam Zamek nie. Przeszliśmy przez Zamek z jednym peemem, granatami, butelkami - wspomina Ryszard Houwald ps. „Babrawa”, podchorąży w batalionie „Bończa”. Co ciekawe, w latach 1943-44 w jednej z piwnic zamku mieścił się zakonspirowany warsztat produkcji broni.