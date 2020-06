Nieodbudowane zabytki Warszawy. Zapomniane prawdziwe perły stolicy

Wzniesiony w latach 1691 – 1695 Marywil był darem Królowej Marii Kazimiery dla Warszawy. Zajmował zachodnią część dzisiejszego placu Teatralnego i miał nietypowy kształt pięciokąta. Kształtem nawiązywał do placy paryskich zakładanych we Francji. W czasach swojej świetności był sceną zabaw dworskich, estradą, teatrem miejscem spotkań i handlu, prototypem galerii handlowej. Mieścił apartamenty, sklepy, miał charakter pałacowy. Marywil zniknął z Warszawy nie w czasie II wojny, a pod koniec pierwszej połowy XIX wieku. W jego miejscu stanął m.in. Teatr Wielki. Do 1840 roku nazwę placu Marywilskiego nosił Plac Teatralny.

J.J. Feyge / Wikimedia Common