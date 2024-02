Niepokojące adresy w Warszawie. Ukryte tunele, nawiedzona kamienica i obiekty badań. Mało kto zna ich historie Redakcja Warszawa

Od opuszczonych tuneli, po stare cmentarze, tajemnicze budowle i nawiedzone domy. Warszawa pełna jest miejsc, do których lepiej nie zapuszczać się nocą. Ile z opowieści na ich temat jest prawdą? Postanowiliśmy to sprawdzić. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do opowieści i zobaczyć niepokojące zdjęcia w Warszawie na zdjęciach.