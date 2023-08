Niepokojące miejsca w Warszawie. Ukryte tunele, nawiedzona kamienica i obiekty badań. Mało kto zna ich historie Redakcja Warszawa

Choć mało kto o tym wie, pierwszy tunel metra w stolicy zbudowano jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia w okolicach Targówka. Od samego początku budowniczowie natrafiali na problemy związane z drążeniem korytarzy w podmokłym terenie. W końcu zapadła decyzja o zamknięciu inwestycji i porzuceniu planów budowy łącznie trzech linii podziemnej kolejki. Po komunistycznym projekcie pozostały jedynie pamiątki w postaci opuszczonego tunelu. Kolejne miejsce na następnej stronie >>> fot. Wikimedia Commons/Jonathan Warren/CC BY-SA 3.0 Zobacz galerię (10 zdjęć)

Od opuszczonych tuneli, po stare cmentarze, tajemnicze budowle i nawiedzone domy. Warszawa pełna jest miejsc, do których lepiej nie zapuszczać się nocą. Ile z opowieści na ich temat jest prawdą? Postanowiliśmy to sprawdzić. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do opowieści i zobaczyć niepokojące zdjęcia w Warszawie na zdjęciach.