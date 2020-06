Nieruchomości w Warszawie mają się dobrze. Najwięcej buduje się i sprzedaje na Białołęce

Z przygotowanego przez RynekPierwotny.pl raportu wynika, że najwięcej inwestycji deweloperskich w pierwszy kwartale 2020 roku powstało na Białołęce – 53. Drugie miejsce z liczbą 50 przypadło na Mokotów. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Praga Południe. Tutaj powstało 30 inwestycji. Z kolei najmniej inwestycji przypada na Targówek (9), Ochotę (8), Żoliborz i Rembertów (5) oraz Wesołą (3). Pod koniec I kw. 2020 r. na mapie Warszawy można było znaleźć 329 projektów deweloperskich. Po podsumowaniu statystyk portalu RynekPierwotny.pl okazało się, że łączna liczba stołecznych mieszkań kwartalnie spadła o około 1000 (5 proc.). Na przełomie I kw. oraz II kw. 2020 r. stołeczni inwestorzy oferowali niemal 18 tysięcy mieszkań, co było historycznie niskim wynikiem. A jeszcze pod koniec II kw. 2019 r. warszawska oferta nowych mieszkań liczyła ponad 20 tysięcy jednostek. Sprzedaż mieszkań Najwięcej mieszkań w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedano na Białołęce – 2 273. I jest to niekwestionowany lider. Drugie miejsce należy do Mokotowa – 1 414 sprzedanych mieszkań. Ostatnie miejsce na podium to Wola – 1 279. Niewiele mniej sprzedano także na Pradze Południe – 1 236. Z kolei najmniej mieszkań sprzedawało się w takich dzielnicach jak: Wesoła (8), Rembertów (87) i Ochota (101).

Polskapress/ARCHIWUM/Zdjęcie ilustracyjne