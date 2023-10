Niesamowite Wyspy Owcze. Ciekawostki o archipelagu, o których nie mieliście pojęcia Eliza Ciepielewska

Już w czwartek 12 października 2023 polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Wysp Owczych w ramach eliminacji do Euro 2024. Tym razem mecz zostanie rozegrany właśnie na Wyspach Owczych. Co warto wiedzieć o tym niezwykłym archipelagu? Gdzie leżą Wyspy Owcze? Do kogo właściwie należą? Przygotowaliśmy 13 ciekawostek o tym terytorium, pełnym tajemnic i fascynujących historii. Przekonajcie się, czym to miejsce może was zaskoczyć przed meczem Wyspy Owcze – Polska.