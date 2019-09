(Nie)śmieszne miłości w Teatrze WARSawy [recenzja]

W pierwszej etiudzie pracownik wyższej uczelni plastycznej na skutek pewnej niefrasobliwości i lenistwa w błahej sprawie podejmuje fatalną w skutkach decyzję, która pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji i doprowadza go do upadku. Druga etiuda opowiada o erotycznej grze prowadzonej przez dwójkę młodych kochanków, którzy gubią się pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co udawane. Ostatnia wreszcie jest historią walki o duszę młodego nauczyciela, stoczonej między Bogiem a polityką.

Bezcelowe próby ogarnięcia miłości i poprowadzenia jej w wytyczonym przez siebie kierunku, straszne skutki głupich decyzji podjętych w najbłahszych sprawach, ironia losu, efekt motyla, daremne plany – wszystko to składa się na ponadczasowy obraz świata, w którym żyjemy. I mimo, że adaptacja opowiadań jest raczej luźna, to dużo jest w tym Sajnuku Kundery.