Nietypowa impreza studentów SGH i AliExpress. Party Busy i Wróżbita Maciej

W sumie 20 kursów dwóch party busów, które wzbudzały zainteresowanie przechodniów na ulicach Warszawy. Każdy z nich, przez cały wieczór 29 listopada, aż do północy startował co 30 minut spod kampusu Szkoły Głównej Handlowej i zabierał wcześniej zapisanych studentów tej uczelni. W środku na uczestników czekała zabawa przy muzyce, drink oraz chińskie ciasteczka z wróżbami oraz kodami zniżkowymi na zakupy na platformie AliExpress. Wybrane miały dodatkową niespodziankę – zaproszenie na seans ze słynnym z telewizyjnych programów - Wróżbitą Maciejem. Poza tym każda osoba, która w ciągu 30-minutowego kursu zainstalowała na swoim telefonie aplikację chińskiej marki – otrzymała bon na welcome drinka w Klubie Park, do którego przenosiło się wydarzenie. W taki sposób Andrzejki świętowali studenci SGH, którym imprezę zorganizował chiński gigant.

Klub, influencerzy i Wróżbita Maciej wróżący przyszłość

W klubie na uczestników Andrzejkowego Black Party AliExpress czekały kolejne atrakcje. Można było zrobić sobie zdjęcie na fotościance 3D, spotkać kilku influencerów, między innymi Annę Zuch, a gościem specjalnym był Wróżbita Maciej. Z jego wróżb bardzo chętnie korzystali studenci, z którymi także pozował do wspólnych zdjęć.

– Ta impreza to efekt konkursu, który zorganizowaliśmy dla uczelni wyższych z całej Polski. Zwycięskiej zagwarantowaliśmy organizację i ufundowanie imprezy integracyjnej. – mówi Olga Zambon z marki AliExpress – Cieszymy się, że impreza spodobała się studentom i dopisała frekwencja. W końcu to duża część użytkowników naszej platformy i właśnie

dlatego chcieliśmy przygotować akcję dla tej szerokiej grupy młodych ludzi. – dodaje.

Konkurs, który w marcu 2019 został zorganizowany przez firmę, miał promować wśród studentów aplikację mobilną marki. W jego ramach, uczelnia, której największa liczba studentów ją pobierze, miała wygrać imprezę integracyjną organizowaną przez słynny serwis zakupowy. Najlepiej pod tym względem wypadła Szkoła Głowna Handlowe w Warszawie, dlatego to właśnie studenci tej uczelni bawili się podczas Andrzejkowego Black Party AliExpress.

AliExpress to globalny serwis zakupowy powstały w 2010 roku, który umożliwia konsumentom z całego świata dokonywanie zakupów bezpośrednio od producentów i dystrybutorów w Chinach, a także, w coraz większym stopniu, od sprzedawców w innych krajach. Najważniejsze rynki konsumenckie, w których AliExpress cieszy się popularnością to Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Hiszpania, Francja i Polska. AliExpress jest platformą należącą do spółki Alibaba Group.