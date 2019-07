Nietypowa interwencja Ochotniczej Straży Pożarnej. Ratowali krowę uwięzioną na...dachu budynku [ZDJĘCIA]

Do nietypowej interwencji Ochotniczej Straży Pożarnej doszło we wsi Niewikla, w powiecie płońskim - ok. 80 kilometrów od Warszawy. Relacją z wyjazdu podzieliła się OSP w Sochocinie. "Zostaliśmy zadysponowani do niecodziennego zdarzenia, a mianowicie do krowy chodzącej po dachu" - poinformowała jednostka. Szczegóły w artykule poniżej.