Nietypowa interwencja przy Radzymińskiej w Warszawie. ZDM zabezpieczyło głęboką norę i uratowało bobra

Głęboka na pół metra nora bobra

Autorem zgłoszenia był Bogdan Kalinowski, należący do stowarzyszenia Nasz Bóbr. Mężczyzna, by mieć pewność, że interwencja zostanie podjęta, zadzwonił jeszcze na miejską infolinię pod numer 19115.

„Radzymińska między ul. Bystrą a Ząbkami, po drugiej stronie stacji BP, bobrza nora zapadła się bezpośrednio przy ulicy. Prośba o sprawdzenie, czy nie ma zagrożenia osunięcia się nawierzchni i zadbanie o zwierzę” – było napisane w zgłoszeniu, do którego dołączone zostały także zdjęcia, na których widać zapadniętą ziemię na wydeptanym przez pieszych i rowerzystów poboczu.

Stołeczni drogowcy otrzymali zlecenie, ponieważ to Zarządowi Dróg Miejskich podlega ul. Radzymińska. Dwie godziny później na miejscu pojawia się Pogotowie Drogowe i rozpoczynają się działania.

„Nasz pracownik potwierdza to, co zgłaszał mieszkaniec. „Zapadlisko w trawniku ok. 0,5 m głębokości biegnące w kierunku pobliskiego rowu melioracyjnego, na skarpie widoczna nora. Jezdnia nieuszkodzona” – brzmi treść notatki sporządzonej po wizycie w terenie” – przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

Bogdan Kalinowski wyjaśnił, że w tym rejonie bóbr ma swoje siedlisko.