Nietypowa wyprzedaż garażowa w Warszawie. Ma nawiązywać do historycznej funkcji pawilonu. Trwa wyprzedaż na Bliskiej

Wyprzedaże garażowe - Warszawa

Nie ważne czy macie całą szafę ubrań na sprzedaż czy tylko jeden mały przedmiot. Zapraszamy wszystkich - główny cel to poznać się, spędzić razem czas, wypić wspólnie dobrą kawę. Jako organizatorzy nie pobieramy żadnych opłat. Zapraszamy od godziny 11 do 18 - informują organizatorzy.

Każdy może przynieść swoje niepotrzebne rzeczy - ubrania, książki, przedmioty codziennego użytku. Mile widziane są również domowe wypieki. Organizatorzy podkreślają, że lokalne społeczności powinny mieć przestrzeń do spotkań, integracji. Uważają, że taką role może pełnić pawilon przy Bliskiej 12. Pierwotne przeznaczenie pawilonu to pawilon handlowy. Wyprzedaż garażowa to próba nawiązania do historycznej funkcji - dodają.