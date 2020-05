Nietypowa wystawa w centrum miasta. "Destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko"

- Artystka nawiązuje w niej do żółwi wodnych i innych zwierząt, które stały się kalekie, żyjąc uwięzione w plastikowych odpadach wyrzucanych do oceanów. Nie znamy podobnych deformacji ludzkiego ciała, co nie zmienia faktu, że na co dzień nie odczuwamy skutków katastrofy klimatycznej. Punktem wyjścia do stworzenia rzeźb były śmieci, które Ewa Dąbrowska znalazła w orońskim parku - czytamy w opisie wystawy.