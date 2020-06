To była jedna z głównych atrakcji dodatkowych Euro 2012 w Warszawie. Tuż przy Moście Świętokrzyskim pojawiła się Stacja Balon sponsorowana przez Orange. W balonie z podczepianą gondolą, do której jednorazowo wchodziło nawet 30 osób, można było wznieść się na wysokość 160 metrów (czyli mniej więcej do poziomu dachu wieżowca Rondo 1). Balon dawał niepowtarzalną okazję na podziwianie pięknych widoków i panoramy lewego brzegu Warszawy. Przez pierwsze tygodnie loty były darmowe.

archiwum naszemiasto.pl