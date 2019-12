Nietypowy sylwester w Warszawie na ostatnią chwilę? Jest na to sposób

A co powiecie na imprezę nad Wisłą ? Jak co roku sylwestrowy spacer z pochodniami brzegiem Wisły odbędzie się wzdłuż Pragi i Saskiej Kępy od Mostu Gdańskiego do Mostu Poniatowskiego. W sumie trasa liczy ok. 4 kilometry długości. "Prowadzi dziką ścieżką nad samym brzegiem Wisły, obfituje w nastrojowo iluminowane mosty i zaczarowane panoramy Warszawy" - zachęcają organizatorzy wydarzenia. Na zakończenie spaceru uczestnicy wydarzenia zapalą ognisko za Mostem Poniatowskiego.

Kino i teatr to teoretycznie zawsze dobry pomysł, ale nie każdy lubi spędzać sylwestra na wielkiej sali. Nie oszukujmy się, tego wieczoru znajdą się na niej nawet średnio zapaleni kino/teatromaniacy, a nie każdy lubi tłumy. Jaka jest więc na to rada?

Start imprezy w niedzielę, 31 grudnia o godz. 21:00 na parkingu przy wejściu do ZOO od strony Mostu Gdańskiego. Bilety kupicie na miejscu, organizator nie prowadzi rezerwacji. Za wejściówkę ulgową (dzieci i młodzież do 26 lat. emeryci i renciści) zapłacicie 20 zł. Bilet normalny to koszt 30, a rodzinny 80 zł. Dzieci do lat 7 i seniorzy od lat 70 wchodzą za darmo.

A jeśli nie spacer to może...lodowisko? "31 grudnia przyjdź na warszawską Starówkę i na sportowo przywitaj Nowy Rok 2020" - zachęcają organizatorzy. Lodowisko będzie otwarte do 1 w nocy. Wstęp jest wolny, a na miejscu można wypożyczyć łyżwy. Jeśli nie uda wa się dotrzeć na lodowisko w sylwestra, możecie wybrać się tam 1 stycznia w godz. od 13:00 do 21:00.

Tych, którzy mieliby jednak ochotę wybrać się w sylwestra do kina czy do teatru odsyłamy do naszych przeglądów: Przywitajcie Nowy Rok przed wielkim ekranem i

Gdzie do teatru w ostatnią noc w roku?