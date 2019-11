Nietypowy znak na Towarowej. "Przeprowadź rower. Dalszy ciąg trasy za 50 metrów". ZDM wyjaśnia

Jak udało nam się dowiedzieć jest to tymczasowe rozwiązanie, które będzie funkcjonowało do czasu wybudowania ścieżki rowerowej. Z tą na odcinku Kolejowa-plac Zawiszy jest jednak problem. Chodzi o będący w złym stanie technicznym wiadukt kolejowy na którym na razie nie można zbudować nowej ścieżki rowerowej.

Nietypowy znak, który informuje rowerzystów, by zsiedli z roweru, gdyż znajdują się na chodniku, wywołał lawinę komentarzy w sieci. "Postawcie taki znak dla samochodów" - piszą niektórzy. Inni zauważają, że rowerzyści i tak jeżdżą w tym miejscu po chodniku. Czemu ten znak w ogóle powstał? Zapytaliśmy u źródła - w Zarządzie Dróg Miejskich, który umieścił znak na Towarowej.

- Kompleksowa przebudowa wiaduktu, w ramach której powstaną również drogi dla rowerów, musi być skoordynowana z planowanymi przez PKP PLK pracami na warszawskiej linii średnicowej. Po pierwsze, układ podpór wiaduktu musi być dostosowany do projektowanego przyszłego układu torów kolejowych. Po drugie, wcześniejsze przeprowadzenie modernizacji wiaduktu oznaczałoby konieczność dodatkowego zamknięcia linii średnicowej. - tłumaczy Karolina Gałecka z ZDM.

Oznacza to, że ścieżka powstanie prawdopodobnie dopiero w 2026 roku razem z zakończeniem remontu średnicy. ZDM postawił na tymczasowe rozwiązanie wraz z którym na chodniku pojawił się wspomniany znak.

Tam, gdzie rowerzyści nie zmieściliby się razem z pieszymi, powstał znak. "Rowerzyści jadący w kierunku południowym mogą ominąć ten fragment po jezdni" - informują drogowcy.

- Mamy świadomość, że jest to rozwiązanie niestandardowe. Tym bardziej chcemy podkreślić, że ma ono jedynie charakter tymczasowy. Wychodzimy z założenia, że nawet w obecnym kształcie łącznik będzie przydatny. Ułatwi dotarcie do nowych tras rowerowych wybudowanych w ciągu ulic Okopowa-Towarowa oraz w Alejach Jerozolimskich, a także do skrzyżowania Koszykowa/Raszyńska, na którym powstał komplet przejazdów rowerowych znacznie usprawniający poruszanie się po okolicy - tłumaczy Karolina Gałecka.