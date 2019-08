Niewinni Czarodzieje 2.0 rekrutują pracowników. Ile można zarobić w restauracji Wojewódzkiego?

Daje to wynagrodzenie na poziomie 2400 - 2720 zł netto przy ustawowym trybie 40 godzin pracy w miesiącu. Choć należy przyjąć, że czas pracy może się wydłużyć ponad przepisowe 160 godzin miesięcznie, co w branży gastronomicznej nie będzie wyjątkiem..

Co oferuje restauracja? Nowi pracownicy mogą liczyć na umowę o pracę i “stabilne zatrudnienie, moc szkoleń, sprawiedliwie ustalane stawki i pracę w takich godzinach w jakich czujesz się dobrze”. Z godzinę pracy w Czarodziejach 2.0 barman może zarobić między 15 a 17 złotych na rękę.

- Szukamy ludzi z pasją, osobowością i chęcią do współtworzenia jednego z najbardziej oczekiwanych miejsc tego roku - zachęcają właściciele.

Tak wygląda restauracja Niewinni Czarodzieje 2.0

Restauracja, bar i klub "Niewinni Czarodzieje 2.0" wziął nazwę od filmu Andrzeja Wajdy. - To najbardziej nieoczywisty, niewajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia - Modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca. No może z wyjątkiem tych zobowiązań. Credo Miejsca nieoczywistego - mówią założyciele miejscówki. I dodają, że 2/3 powierzchni lokalu zajmuje restauracja i 1/3 klub.

Przed otwarciem restauracja rekrutowała także kucharzy śniadaniowych. Ci mogli liczyć na pracę w godzinach 7 - 16 i stawki na poziomie 18 - 20 złotych, przy pracy przez 200 do 220 godzin miesięcznie. Daje to wynagrodzenie na poziomie 3600 - 4400 zł.

