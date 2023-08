Niezwykłe zdjęcia Warszawy z 1941 roku. Tak wyglądało życie na ulicach stolicy ponad 80 lat temu. "Łapie za serce"

Niezwykłe zdjęcia Warszawy sprzed ponad 80 lat

Zdjęcia z okresu wojennego zawsze robią duże wrażenie. To jeden z najtragiczniejszych okresów w historii stolicy Polski. Te fotografie z warszawskiego getta wykonane latem 1941 roku doskonale oddają, jak w tamtym czasie wyglądało życie w tej części stolicy. Zdjęcia wykonał Willy Georgin i chociaż jego aparat został skonfiskowany przez Niemców, to fotografie kilkadziesiąt lat później ujrzały światło dzienne. Tę galerię trzeba zobaczyć. Ku pamięci i przestrodze.

Kliknij w zdjęcie poniżej, aby otworzyć galerię:

Warszawa sprzed 30 lat

Niedawno pokazywaliśmy, jak wyglądała Warszawa 30 lat temu. Polonezy na ulicach, kultowe wyprzedaże staroci rozłożonych na maskach samochodów, miasto przykryte białym śniegiem po intensywnych opadach, spacery w Łazienkach Królewskich i na rynku Starego Miasta, świąteczne szaleństwo zakupowe, mobilne reklamy, pasażerowie czekający na przyjazd autobusów... Te zdjęcia po prostu trzeba zobaczyć. Wywołują sentyment i pewnego rodzaju tęsknotę za dawnymi latami. Zapraszamy do maszyny, która przeniesie Was w czasie do 1993 roku. Warszawa, ulice wypełnione ludźmi, ważne wydarzenia, relaksujące chwilę. Tak wyglądało życie codzienne w Warszawie ponad 30 lat temu. Więcej tutaj.