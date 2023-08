Wspólne oglądanie gwiazd

W nocy z 12 na 13 sierpnia warto będzie spojrzeć w niebo. Tej nocy można spodziewać się deszczu spadających gwiazd. Centrum Nauki Kopernik organizuje z tej okazji wspólną obserwację nieba. Wszyscy zainteresowani mogą wybrać się nad Wisłę, gdzie między centrum Nauki Kopernik a Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego, będą czekały na nich teleskopy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 21:00 i będzie trwało do północy. Wstęp jest bezpłatny!

Dlaczego warto?

To jedyna taka noc w roku, gdy światła w Warszawie zgasną, by móc dogłębnie zanurzyć się w astronomicznym widowisku. Dla lepszego efektu wyłączona zostanie iluminacja Centrum Nauki Kopernik, planetarium, okolicznych mostów i innych obiektów. Do obserwacji nieba wiele nie potrzeba. Perseidy można dostrzec gołym okiem, nie potrzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Warto natomiast zaopatrzyć się w koc i przekąski.