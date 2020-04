Nocna dezynfekcja ulic w Warszawie. ''Chcemy, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie''

Woda wysoko ozonowana - czy jest skuteczna?

Woda ozonowana działa szybciej na bakterie i wirusy niż inne środki dezynfekcyjne i jest jednocześnie bezpieczna dla ludzi, środowiska naturalnego oraz infrastruktury. Nie wprowadza do środowiska żadnych sztucznych pierwiastków, ponieważ do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Dodatkową zaletą jest to, że po kilku minutach prowadzonej dezynfekcji odgazowana woda wysoko ozonowana rozkłada się do czystego tlenu. Jej właściwości i możliwości czynią ją skutecznym środkiem, wykorzystywanym do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się obecnego koronawirusa, jak i możliwych wirusów w przyszłości.

