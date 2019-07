Nocny 4F Półmaraton Praski zaprezentował medale

Blisko 10 tysięcy uczestników półmaratonu wyruszy na płaską i szybką trasę, sprzyjającą dobrym wynikom. Start i meta zarówno rywalizacji na 21,097 km, jak i biegu towarzyszącego na 5 km, zlokalizowane będą na błoniach stadionu PGE Narodowego. Po energetycznym starcie, pełnym kolorowych efektów świetlnych, na trasie ma być nie mniej barwnie. Energetyczne dźwięki, którą zapewnią liczne punkty muzyczne - od strefy pod egidą marki Red Bull przez rockowe zespoły do wsparcia bębniarzy. To wszystko, plus entuzjastyczny doping kibiców ma sprawić, że w takiej atmosferze, pod osłoną nocy, nogi same powiodą po rekord.

Po najlepszy wynik w sześcioletniej historii imprezy, na atestowanej trasie, walczyć chce czołówka polskich długodystansowców - m.in. Henryk Szost, Artur Kozłowski, Mariusz Giżyński i Błażej Brzeziński.

Nie tylko elita będzie na finiszu zwycięska. Mistrzem może poczuć się każda osoba - zarówna ta, która zajmie czołowe miejsce w swojej kategorii wiekowej, czy po prostu w założonym przez siebie czasie ukończy wybrany dystans. Bo w żyłach tysięcy uczestników w sobotni wieczór na pewno popłynie ta słynna przedstartowa adrenalina, a gdy ruszą na trasę doświadczą tego niezwykłego uczucia, gdy można biec środkiem niedostępnych zwykle dla biegaczy ulic. A później moment przekroczenia mety. Moment, w którym się wygrywa, bez względu na zajęte miejsce. A wygranym należą się medale.

Na finiszerów 4F Półmaratonu Praskiego czekać będzie okolicznościowy medal wykonany specjalnie z myślą o nocnym biegu. Klasycznie okrągły, ale z oryginalnym ażurowaniem i emaliowanym środkiem, kolorystycznie dopasowanym do tegorocznej koszulki startowej.

Z miejscem na wpisanie wyniku, a na rewersie z zaznaczoną trasą - ten fragment pokryty został farbą fluorescencyjną, która w nocy będzie świecić.

Ponownie imprezie towarzyszyć będzie 4F Piątka Praska - dedykowana zarówno osobom rozpoczynającym przygodę z bieganiem, jak i doświadczonym biegaczom potrzebującym rywalizacji na krótszym dystansie. „Piątka” wystartuje już o godz. 19.30, czyli na godzinę przed półmaratonem, a jej trasa będzie wiodła nadwiślańskim wybrzeżem oraz klimatycznymi fragmentami Pragi Północ. Meta zlokalizowana będzie vis a vis mety 4F Półmaratonu Praskiego, w centrum miasteczka biegowego.

Dla tych, którzy ją osiągną również będzie czekał szlachetny, pamiątkowy krążek. Tradycyjnie okrągły, z tym samym lekko ażurowym środkiem, miejscem na wygrawerowanie wyniku oraz z barwnym emaliowaniem pasującym do limonkowo-białej koszulki startowej od 4F. Z szarfą o wzorze harmonizującym z koszulką.

Wcześniej organizatorzy zaprezentowali oficjalne koszulki przygotowane przez 4F. W tegorocznej edycji półmaratończycy w swoich pakietach startowych znajdą granatowo-limonkową wersję z paskowym wzorem, natomiast uczestnicy 4F Piątki Praskiej wystartują w koszulkach w jaśniejszej tonacji. Zwolennicy krótszego dystansu ubrani zostaną w limonkowy kolor, płynnie przechodzący w biel.

Rejestracja do obu biegów trwa. Zapisy odbywają się przez stronę www.polmaratonpraski.pl

Półmaraton Praski odbywa się od 2014 roku (w latach 2014-2017 jako BMW Półmaraton Praski, a od edycji 2018 r. sponsorem tytularnym jest polska marka sportowa 4F). Tegoroczna edycja będzie trzecią w formule wieczornej.