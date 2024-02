Nocny zakaz sprzedaży alkoholu także w Warszawie? Coraz więcej przemawia za takim rozwiązaniem. Wkrótce konsultacje społeczne

Większość warszawiaków za nocną prohibicją?

Dotychczas przeciwnikiem takiego rozwiązania był prezydent Rafał Trzaskowski, ale jak sam mówi nie jest dogmatykiem i jeżeli okaże się, że większość mieszkańców popiera tego typu rozwiązanie to będzie ono procedowane. Ostateczną decyzję podejmują jednak radni. Będą to radni nowej kadencji, więc dziś nie możemy jednoznacznie stwierdzić czy będzie większość dla takiego pomysłu w radzie miasta. Na pewno odbędą się jednak konsultacje. - Konsultacje będą przeprowadzone w ciągu najbliższych tygodni. Tak jak normalnie prowadzimy inne procesy konsultacyjne - powiedział Trzaskowski.

Mieszkańcy sami przychodzą z tym do prezydenta

- Przekonajmy się jakie jest poparcie dla tego pomysłu dokładnie. Jeżeli się okaże, że absolutnie większość warszawiaków po zrobionych konsultacjach się opowiada za tym to ja jestem gotowy do zmiany decyzji. Ale wspomnicie moje słowa - dodał prezydent odnosząc się do swoich wcześniejszych słów w Polsat News. - Pamiętam czasy komuny, pamiętam, co to oznacza. Polak potrafi. Mielibyśmy w tym momencie pewnie sprzedawany nielegalnie alkohol - mówił. Prezydent dodawał także, że temat zakazu sprzedaży alkoholu w nocy pojawiał się na spotkaniach w poszczególnych dzielnicach i to znacznie częściej niż głosy za tym, żeby zakazu nie było.