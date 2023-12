Nordic walking do 14 km od Warszawy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 16 - 17 grudnia

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w pobliżu Warszawy? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Warszawy na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 14 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Trasy nordic walking w okolicy Warszawy

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 14 km od Warszawy. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Warszawy. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 5°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 41%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasą Powstania Warszawskiego - biegiem przez stolicę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,3 km

Czas trwania marszu: 44 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 917 m Mar.now poleca trasę mieszkańcom Warszawy

Ciekawa trasa szlakiem Powstania Warszawskiego prowadzi przez trzy dzielnice Warszawy - od Muranowa przez zachodnie obrzeża Starego Miasta, fragment Traktu Królewskiego, rajdową trasę dla ekstremalistów i nabrzeże Wisły - trasa dobrze oświetlona, szczególnie polecana do pokonania wczesnym rankiem (optymalnie - o świcie) lub o zmroku. Unikniemy wówczas blokujących nam swobodne przemieszczanie się tłumów turystów.

Naszą trasę rozpoczynamy na skraju Parku im. J. Kusocińskiego - przy obiekcie KS Polonii u zbiegu ulic Konwiktorskiej i Bonifraterskiej, naprzeciw pomnika ofiar katyńskich (przedstawiającego krzyże spadające z wagonu) przy ul. Muranowskiej.

Bonifraterską, mijając zabudowę kościoła Bonifratrów i klasztoru Jana Bożego docieramy do zielonego nowoczesnego gmachu Sądu Najwyższego, łączącego obie strony ulicy. Warto rozejrzeć się po chodnikach, na których upamiętniono miejsce, gdzie znajdował się mur getta.

Przecinając Plac Krasińskich mijamy po prawej stronie barokowy Pałac Krasińskich (in. Pałac Rzeczypospolitej ze zbiorami specjalnymi Biblioteki Narodowej jak manuskrypty średniowieczne czy pamiątki po C.K. Norwidzie), a po lewej monumentalny pomnik Powstania Warszawskiego z ogromnymi postaciami powstańców. Naprzeciwko pomnika znajduje się warta odwiedzenia Katedra Polowa Wojska Polskiego z dzwonami odlanymi z armat zdobycznych po powstaniu listopadowym oraz z Kaplicą Katyńską 1940 r. i podziemnym muzeum (czynnym od listopada 2010 r.) oraz Mauzoleum Obrońców Ojczyzny.

Dalej pokonujemy całą ul. Miodową (obok barokowych pałaców- Paca-Radziwiłłów - siedziby Ministerstwa Zdrowia oraz Małachowskich, XVI-wieczny pałacu Prymasowskiego - z pomnikiem Staszica (dziś siedziba m.in. radia Eska), Biskupów Krakowskich, Branickich (jedna z siedzib Urzędu M.St. Warszawy), Szaniawskich, Młodziejowskich - Morsztynów - dawnej siedziby PWN, Chodkiewiczów - siedziby Izby Rzemieślniczej i pałacu Borchów (arcybiskupstwa, rezydencji prymasów Polski do 2007 r.), kościoła i klasztoru o. kapucynów - gdzie znajduje się serce króla Jana II Sobieskiego i szczątki króla Augusta II Mocnego oraz groby wielu arystokratów z XIX w.) oraz jedynej w stolicy grekokatolickiej cerkwi i klasztoru bazylianów. Mijamy tu również budynek dawnego Collegium Nobilium, dziś należący do Akademii Teatralnej.

Wbiegając w Krakowskie Przedmieście mijamy po lewej stronie kościół św. Anny, pałac Kazanowskich (siedzibę Caritas), Dom Polonii, Pałac Prezydencki z pomnikiem Józefa Poniatowskiego (po prawej zaś - Pałac Potockich - siedzibę Ministerstwa Kultury i Sztuki) i przy hotelu Bristol zbiegamy w dół ulicą Karową (stromy kręty zbieg) przez neorenesansowy rzeźbiony wiadukt, pięknie oświetlony po zmroku, gdzie prowadzi trasa wielu rajdów samochodowych (odcinek specjalny). Zbiegamy do wybrzeża Gdańskiego nad Wisłą i pokonujemy wzdłuż rzeki ok. 1,8 km, po lewej mijając Zamek Królewski, po czym ulica Sagnuszki podbiegamy w górę do Konwiktorskiej (łagodny podbieg). Na Konwiktorskiej mijamy Pałac biskupa Sierakowskiego, by dotrzeć na powrót do stadionu Polonii.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Cmentarz choleryczny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 85 m

Suma zejść: 98 m Trasę nordic walking mieszkańcom Warszawy poleca Fotoimpresje

Spacer którego głównym celem był bardzo rzadko odwiedzany i trudno dostępny Cmentarz Choleryczny. Dalsza część spaceru to już bez konkretnego planu a tylko z chęci wykorzystania wolnego dnia i ładnej pogody. Cmentarz znajduje się na granicy Targówka i Pragi Północ, w trójkącie utworzonym przez tory linii Nadwiślańskiej. Istnieje tu dokładnie od 1872, a pochowano na nim 484 osoby zmarłe podczas jednej z epidemii cholery. Na Cmentarz nie da się dostać legalnie, więc jeśli podejmiecie wyzwanie, to na własną odpowiedzialność. Możliwe są dwie drogi. Najłatwiej dojść tam na piechotę, jeśli rowerem, to trzeba go prowadzić przez ostatnie metry lub wspinać się z nim na stromy nasyp kolejowy.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Żoliborz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,37 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 41 m

Suma zejść: 140 m Trasę do marszu z Warszawy poleca Fotoimpresje

Bardzo krótki spacer po Żoliborzu, po drodze był kościół Św. Stanisława Kostki i grób księdza Jerzego Popiełuszki. Dalej mijamy Teatr Komedia dochodzimy do kamienia poświęconego pamięci Żołnierzy Żywiciela i zaraz nieopodal mijamy figurę Matki Boskiej. Spacer jak wszystkie inne potraktowany jako plener fotograficzny, tym razem miałem zrobić konkretne zdjęcia, więc nie szukałem długo tematów, to i spacer był krótki.

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

