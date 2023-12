Nordic walking do 14 km od Warszawy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 9 - 10 grudnia

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w okolicy Warszawy? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Warszawy na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 14 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking w okolicy Warszawy

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 14 km od Warszawy. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Warszawy. W sobotę 9 grudnia według prognozy pogody ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 0°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łazienkowskim szlakiem króla Stasia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,93 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 838 m

Suma zejść: 844 m Mar.now poleca trasę uprawiającym nordic walking z Warszawy

Dopiero od 2009 r. Łazienki Królewskie zostały udostępnione jako teren rekreacyjny, ale tylko dla miłośników biegania. Rolkarzom i spacerującym z psami oraz oczywiście rowerzystom wstęp jest tu wciąż wzbroniony. Spacer, marsz czy jogging w Łazienkach warto zacząć od strony Ogrodu Botanicznego i placu Na Rozdrożu. Podążając Alejami Ujazdowskimi w kierunku ul. Gagarina skręcamy w pierwszą bramę wejściową do parku, zaraz za ogrodem botanicznym i udajemy się w prawo równolegle do ulicy. Po lewej mijamy pomnik siedzącego Henryka Sienkiewicza, a 50 m dalej widać już pomnik Chopina w otoczeniu róż, nad najmniejszym stawem parkowym, gdzie dop jesieni odbywają się w niedzielne wieczory koncerty chopinowskie. Obchodząc ogród różany w kierunku Belwederu znajdujemy schodki prowadzącego w dół do alejek parkowych i skręcamy po zejściu w prawo, kierując się na staw u podnóża Belwederu, a dalej - ku górze - do Świątyni Diany nad Stawem Belwederskim, przy której leża dwa wykute lwy. Obchodząc wokół staw docieramy w głąb parku, kierując się w prawo ku Nowej Pomarańczarni.

Docieramy dalej do Stawu Południowego Górnego, gdzie - próbując przejść na jego drugą stronę - docieramy do miejsca połączenia obu stawów przy rzeźbie Neptuna i pobliskiej kaskadzie. Choć z daleka widać już z mostu Pałac na Wodzie, rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostajemy jeszcze w zachodniej części parku i mijając plac zabaw i dawną ujeżdżalnię docieramy do folwarku. Wracamy w stronę Stawu Południowego Dolnego ku amfiteatrowi z 1790 r., wzorowanemu na starożytnych ruinach i przechodząc między widownią a sceną, gdzie zazwyczaj krzykliwie rozpychają się pawie, zmierzamy ku rzeźbie Satyrów. Dalej, obok pomnika J. Bema, dochodzimy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kolejno mijamy dom Narutowicza, nową stajnię i dawne wozownie. Za pomnikiem P. Wysockiego dochodzimy do Pałacu Myślewickiego, Muzeum J. Paderewskiego i Starej Kordegardy. Kierując się ku Agrykoli i wyjściu z parku dochodzimy do rzeźby - kartusza z herbem rodowym Stanisława Augusta.

Wychodząc na ulicę - jedynie na 30 m - mijamy pomnik Jana III Sobieskiego na koniu i za stawem wchodzimy znów na teren parkowy, kierując się prosto ku klasycystycznemu Pałacowi na Wodzie - od tyłu. Dochodzimy do frontu pałacowego, skąd rozpościera się szeroki widok na staw pałacowy, znajduje się tu także zegar słoneczny oraz rzeźby na tarasie pałacowym.

Udajemy się do wyjścia ku Al. Ujazdowskim - przechodząc z pałacu koło Nowej Kordegardy (gdzie mieści się obecnie modna kawiarnia) i dalej - Białego Domu, w którym 200 lat temu mieszkał, przebywający na wygnaniu, późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Podchodząc pod górę ku ulicy mijamy po prawej stronie Starą Kordegardę, gdzie często mieszczą się wystawy kwiatowe, po lewej zaś - pokaźny Wodozbiór. Docieramy do bramy, którą wchodziliśmy do Łazienek Królewskich i wracamy na pl. Na Rozdrożu, skąd wszystkimi autobusami dojedziemy w kierunku Nowego Świata i centrum Warszawy.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Warszawie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Morysin - dawne włości Potockich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Szymek84 poleca trasę mieszkańcom Warszawy

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru. Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przez trzy mosty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,77 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 147 m

Suma zejść: 57 m Trasę do marszu z Warszawy poleca Fotoimpresje

Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!