Nowa fabryka hi-tech na Białołęce. Roboty zbudują 210 tys. płytek elektronicznych miesięcznie

Na Białołęce powstał kolejny, już szósty obiekt giganta technologicznego Trumpf Huettinger. Zaznaczmy, że to polsko-niemiecka spółka, która w stolicy działa od 1995 roku. Wtedy została założona przez jednego z profesorów Politechniki Warszawskiej. Później połączono ją z niemieckim oddziałem. Dziś eksportuje zaawansowaną elektronikę na kilka kontynentów.

Niemal każdy nowy panel fotowoltaiczny powstaje przy użyciu generatora (specjalnego zasilacza) produkowanego w Warszawie. To niepozorne urządzenie, przypominające średniej wielkości pudełko, w środku…

Firma ma zakłady w Markach i Zielonce. Gdy rozmawialiśmy z jej polskimi szefami w kwietniu, otwierali właśnie nową fabrykę na Targówku. Wtedy podwoili zatrudnienie. W nowej lokalizacji pracę znalazło 600 osób, w tym także inżynierowie i naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Produkują tam zasilacze do maszyn przemysłowych. Według planów firmy, za rok Trumpf miał znów podwoić zatrudnienie.

Fabryka hi-tech na Białołęce

Na początku listopada firma otworzyła kolejną fabrykę, tym razem w nowym kompleksie na Annopolu (Białołęka). Jak tłumaczy szef polskiego oddziału, tylko w tym roku przychody ze sprzedaży wyniosły 315 mln euro. To aż o 77 proc. więcej niż rok wcześniej.

W nowym zakładzie, o powierzchni 22,4 tys. mkw. powstawać będzie zaawansowana technicznie elektronika. Firma uruchomiła tam montaż układów elektronicznych oraz innych elementów i komponentów dla szeroko pojętej elektroniki przemysłowej. Będą to podzespoły, które obsługują fabryki gigantów technologicznych w USA, Japonii, Korei czy Chinach.

Weszliśmy do nowego zakładu na Białołęce. Krzysztof Jedynak

Na hali znajduje się już sześć w pełni zautomatyzowanych linii, które produkują układy elektroniczne na płytkach drukowanych. Trzy z nich znajdowały się w Zielonce i produkowały 70 tys. płytek miesięcznie. Nowe linie są znacznie szybsze. Oznacza to, że teraz produkcja wzrośnie aż do 210 tys. miesięcznie. To nie koniec, jak podaje firma docelowo w tej lokalizacji znajdzie się dziesięć linii produkcyjnych.