Nowa pączkarnia w Warszawie. Kawiarnia Vita Cafe znajdzie się w Elektrowni Powiśle

Najlepsze pączki w mieście

Do grona najemców Elektrowni Powiśle dołączyła właśnie kawiarnia Vita Cafe. Część z was może znać ją z warszawskiego Wilanowa. Teraz przyszedł czas także na Powiśle. Zjemy tu nie tylko pyszne pączki z kilkunastoma rodzajami nadzienia (podobno najlepsze w mieście!), ale także tradycyjne ciasta, ręcznie robione lody, a do tego wypijemy filiżankę (albo dwie) pysznej kawy.

Lokal o powierzchni ponad 110 mkw znajdzie się na parterze budynku biurowego przy ulicy Zajęczej. Kawiarnia swoim wystrojem i atmosferą ma wpisać się w postindustrialny, loftowy klimat Elektrowni Powiśle.

- Vita Cafe to z pewnością jedno z tych miejsc, w którym goście odwiedzający Elektrownię będą pić popołudniową kawę, smakując świeże pączki, relaksować się w przerwie między zakupami czy spotykać się z przyjaciółmi na wyjątkowym deserze – zachęca Dariusz Domański, Associate Partner, Development and Leasing Director, White Star Real Estate.