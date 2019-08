Nowa szkoła powstaje na Żoliborzu. Budowę za 45 mln zł odwiedziła wiceprezydent Kaznowska [ZDJĘCIA]

Z relacji urzędników wynika, że inwestycja jest prawdziwym oczkiem w głowie burmistrza Pawła Michalca. Budowa szkoły to również ważne wydarzenie z perspektywy rodziców i dzieci zamieszkujących południową część Żoliborza.

11 marca bieżącego roku dla dzielnicy Żoliborz był dniem przełomowym. To właśnie wtedy podpisana została umowa na realizację pierwszego etapu budowy nowej placówki edukacyjnej. Mowa o zespole szkolno-przedszkolnym powstającym własnie przy ul. Anny German.

Oprócz zwykłych sal lekcyjnych, do dyspozycji uczniów będą również nowoczesne pracownie. W czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku w kształcie prostokąta znajdzie się też sala gimnastyczna czy biblioteka. Część przedszkolna będzie umieszczona po zachodniej stronie kompleksu. Według prognoz budowa szkoły stworzy ok. 150 nowych miejsc pracy. Budynek przeznaczony jest na ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu.

