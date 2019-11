Nowa trasa Wizz Air z Warszawy. Z Okęcia znów tanio polecimy nad Morze Czerwone

Warszawiacy znów mogą kupić tanie bilety i lecieć bezpośrednio ze stolicy nad Morze Czerwone. To dzięki liniom lotniczym Wizz Air, które otworzyły właśnie nowe połączenie - z Okęcia do Ramon.

Jakiś czas temu węgierskie linie lotnicze zawiesiły loty z Warszawy na lotnisko Ovda w Ejlacie. Na szczęście okazało się, że połączenie do południowego Izraela nie zostało całkowicie zlikwidowane. Zmieniło się jedynie lotnisko docelowe. Teraz będzie nim położony w Dolinie Timna port lotniczy Ramon, oddalony o kilkanaście kilometrów od centrum Ejlatu.

Latać z Warszawy do Ramon można już od 29 października. Loty realizowane są trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty. Ile kosztują bilety? Ceny za lot w jedną stronę w listopadzie wynoszą od 89 do 259 zł, podobnie koszty kształtują się w grudniu. Za to na styczniowy lot z Warszawy do Ejlatu bilet można kupić już za 59 zł!