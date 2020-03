Nowa Woronicza otwarta. Dodatkowy wyjazd z Mokotowa to recepta na korki w „Mordorze”?

We wtorek 10 marca drogowcy otworzyli przedłużenie ulicy Woronicza. - Mokotowscy radni od lat zabiegali o tę inwestycję - powiedział radny dzielnicy Michał Mycka, na kilka chwil przed otwarciem drogi. Tuż po południu burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski wraz z innymi urzędnikami przeniósł barierki, a tym samym otworzył nową drogę.

Nowa Woronicza otwarta. Dodatkowy wyjazd z Mokotowa to recep...

Nowy skrót czy nowe korki?

Mieszkańcy Służewca i Wyględowa od lat skarżyli się, że pracownicy pobliskich biur (według szacunków jest to nawet 100 tys. osób) rozjeżdżają wąskie przydomowe uliczki, szukając szybciej drogi wyjazdu. Przedłużenie ul. Woronicza, od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury z pewnością ograniczy ruch na poprzecznych drogach. Prawdopodobne jest jednak to, że kierowcy staną w korku na nowej drodze.