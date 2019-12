Nowa zajezdnia na Annopolu. Miejsce na ponad 150 pojazdów. Będą tu "nocować" tramwaje z linii do Wilanowa

Z Białołęki tramwaje będą jeździć aż do Wilanowa. Nowa zajezdnia Annopol - naprzeciw centrum outletowego - będzie gotowa za rok. To pierwsza budowa zajezdni w Warszawie od... 1963 roku. Czas najwyższy, bowiem w najbliższych latach pojawią się nowe trasy, w tym długa - i niezwykle potrzebna - z Woli, aż do Wilanowa.

Zajezdnia Annopol powstaje właśnie w ramach środków zdobytych na budowę trasy do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie właśnie dostały zielone światło na rozpoczęcie budowy. Powstaną nowe budynki zajezdni, 55 torów o długości 14,25 km oraz miejsce do garażowania ponad 150 tramwajów. Wszystko to na terenie ok. 11,76 ha.

" Zajezdnia składa się z zespołu obiektów kubaturowych zaplecza technicznego, technologicznego i administracyjnego oraz stanowisk specjalistycznych pozwalających utrzymać tabor tramwajowy w stanie pełnej sprawności takich jak stanowisko do pomiaru płaskich miejsc, pomiaru nacisku kół, pomiaru obrzeży kół i geometrii wózków, lakiernia, myjnie całopojazdowe czy tokarka podtorowa" - podają tramwajarze. Oznacza to, że na miejscu będzie można także naprawiać pojazdy.