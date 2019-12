Nowe centrum Warszawy. Zielona Marszałkowska, Plac Pięciu Rogów i nowe przejścia. A co z pawilonem Emilia?

Trzaskowski dość wymijająco odpowiedział na pytanie, czy szeroka Marszałkowska zostanie zwężona, o co apelują m.in. społecznicy. - Zaczynamy dyskusję nad tym, jak to powinno wyglądać [kształt ulicy - red.]. Zarówno Marszałkowska, jak i Aleje są ma tyle szerokie, że nawet bez drastycznej zmiany ruchu można wygospodarować więcej miejsca dla tych funkcji, które dla mieszkańców są najważniejsze . Ja dzisiaj nie używam jednoznacznych słów, ponieważ w tej sprawie cały czas trwają rozmowy - mówi Rafał Trzaskowski.

W przyszłym roku zmienią się okolice Ronda Czterdziestolatka. Powstanie nowe skrzyżowanie z przejściami naziemnymi (zebry do przystanków tramwajowych oraz przez Chałubińskiego na wysokości Nowogrodzkiej) oraz ścieżką rowerową. Wschodnia jezdnia al. Jana Pawła II (od Złotej do ronda ONZ) zostanie zwężona o jeden pas (z 5 do 4 pasów ruchu). Zamiast drogi dla samochodów pojawi się ścieżka rowerowa oraz zieleń. Budowa ostatniego przejścia przy Rondzie Czterdziestolatka - między centrum LiM a dworcem - zaplanowano na rok 2023, co jest związane z pracami kolejarzy przy linii średnicowej.

Pałac Kultury i Oś Saska

- Najważniejszy, wręcz fundamentalny, będzie jest dla nas teren wokół Pałacu Kultury. To co się teraz dzieje wokół tego budynku nie jest powodem do domy. Po pierwsze budujemy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które ma być gotowe jeszcze w tej kadencji. Poza tym Plac Centralny, który będzie zielony, a zarazem odtworzy dawną siatkę ulic - tłumaczy Rafał Trzaskowski. Cały ten teren powinien być gotowy do roku 2023.